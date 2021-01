Covid: in risalita casi in Calabria (+368),sei decessi

(ANSA) - CATANZARO, 22 GEN - Risalgono ancora i nuovi positivi in Calabria. Sono 368 (ieri erano 258) i contagi riscontrati nelle ultime ore con sei decessi in più che portano il totale delle vittime a 558. Scendono di 19 i ricoverati nei reparti di area medica (278) e quelli in terapia intensiva 24 (-2). Aumentano i guariti +224 (19.795) e gli isolati a domicilio +159 (9.804). I casi attivi sono 10.106 e quelli chiusi 20.353. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 469.935 soggetti per un totale di 494.764 tamponi eseguiti di cui 30459 positivi e 439.476 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 134, Catanzaro 110, Crotone 1, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 103.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.357 (59 in reparto AO di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 14 al presidio ospedaliero di Cetraro; 13 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.233 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.515 (4277 guariti, 238 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 2.022 (23 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.965 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.537 (2.452 guariti, 85 deceduti); Crotone: Casi attivi 334 (18 in reparto; 316 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.204 (2.164 guariti, 40 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 906 (17 ricoverati, 889 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1669 (1634 guariti, 35 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.394 (77 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 2 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.308 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.162 (9.002 guariti, 160 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 226. (ANSA).