de Magistris si candida a presidente della Regione Calabria

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "Mi candido a presidente della Regione Calabria". Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Il primo cittadino è quindi da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione calabrese dove, al momento, si dovrebbe votare l'11 aprile. de Magistris, nell'arco della giornata, sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale.

''Mi candido - afferma de Magistris - per amore della Calabria e ringrazio le calabresi e i calabresi che in questi giorni mi hanno mostrato affetto e stima esortandomi ad affrontare una sfida tanto difficile quanto straordinariamente affascinante. Mi rivolgerò, con umiltà e rispetto, a tutte le donne e a tutti gli uomini di questa Regione. 'So quanto sia profonda la sete di giustizia: ci sono migrazioni di migliaia di giovani che vanno via, un ambiente spesso violentato, servizi non sempre all'altezza di un popolo che ha una grande umanità e dignità, una criminalità non di rado oppressiva, una borghesia mafiosa alquanto dominante in settori della politica e delle istituzioni''.

''Non sono - prosegue - un candidato calato dall'alto, ho sempre affrontato le sfide con la gente e tra la gente. Il popolo è la forza di quella rivoluzione che deve coniugare rottura del sistema e capacità di governo. Posso essere strumento per un processo di liberazione dal basso per dare voce ai tanti calabresi che non si piegano - spiega - che lottano per i valori costituzionali, per una Calabria forte e autorevole, mai con il cappello in mano e il guinzaglio di un ceto politico trasversale che ha annichilito la potenzialità di questa terra''. E rispetto alla sua esperienza alla guida del Comune di Napoli afferma: ''Abbiamo dimostrato di saper governare, con le mani pulite, senza mai cedere al compromesso morale e spezzando i legami tra criminalità organizzata e politica. Porto in dote

autonomia, indipendenza, libertà, coraggio, amore e passione''.