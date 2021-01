Covid:nessuna nuova vittima in Calabria,casi in più sono 191

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Scendono ancora in Calabria i contagi (191, ieri erano 256) nelle 24 ore in cui non si registrano nuove vittime (il totale resta fermo a 539). Buone notizie anche dal fronte dei ricoveri nei reparti di area medica che calano di 7 (305) mentre le terapie intensive si confermano stabili (24). I casi attivi sono 10.095 e quelli chiusi 19.425.

Diminuiscono di 112 unità gli isolati a domicilio(9.776) e crescono di 311 i guariti (18.886). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 462.406 soggetti per un totale di 485.497 tamponi eseguiti di cui 432.886 negativi con 29.520 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I contagi riscontrati oggi sono così suddivisi: Cosenza 23, Catanzaro 57, Crotone 0, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 97.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.154 (67 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 14 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 12 all'ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 4.020 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.391 (4.161 guariti, 230 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.910 (29 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.840 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.452 (2.369 guariti, 83 deceduti); Crotone: Casi attivi 407 (20 in reparto; 387 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.099 (2.060 guariti, 39 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.048 (16 ricoverati, 1.032 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.466 (1.434 guariti, 32 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.483 (79 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 3 in reparto al PO di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.751 (8.596 guariti, 155 deceduti); Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 120. (ANSA).