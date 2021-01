COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 19 GEN - Nessuna nuova vittima in Calabria (conteggio fermo a 539) e numero giornaliero di casi positivi che scende a 191, ieri erano 256. Si tenta di tirare un po' il fiato, nella regione, anche grazie alle notizie che giungono dal fronte dei ricoveri nei reparti di area medica -7 (305) mentre le terapie intensive si confermano stabili (24). La provincia di Reggio Calabria non cede il primato dei contagi giornalieri con 97, seguita da quella di Catanzaro (57); poi ci sono Cosenza con 23, Vibo Valentia con 14 e Crotone che è a quota zero.

La positività di una paziente ha indotto le autorità a sospendere i ricoveri nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Castrovillari. La donna che era stata ricoverata dopo l'esito negativo di un tampone rapido, durante la degenza ha ricevuto il responso del test molecolare, effettuato dall'Asp,positivo.

Nemmeno il carcere rimane immune dal contagio. A Vibo Valentia ci sarebbero una decina di positivi tra detenuti e personale della polizia penitenziaria. I contagiati sono stati posti immediatamente in isolamento; avviate dal Dap tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza.

In tema di vaccini l'ultimo posto della Calabria nella graduatoria delle somministrazioni non preoccupa il presidente facente funzioni, Nini Spirlì."La Calabria rimane ultima nelle somministrazioni dei vaccini perché - dice - ha necessità di recuperare dal momento che, quando sono arrivati le prime dosi, il Governo contemporaneamente ha chiesto al Commissario ad acta per la sanità e al presidente della Regione di cambiare tutti i direttori generali di Aziende ospedaliere e sanitarie. Posso dire, però, che nonostante non sia bella la maglia nera con quello che sta succedendo in questo momento con Pfizer, essere riusciti a tenere qualche fiala in più ci sta tornando anche utile". (ANSA).