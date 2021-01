Covid:calano i positivi in Calabria (+295),due decessi

(ANSA) - CATANZARO, 16 GEN - In calo in contagi in Calabria.

Sono 295 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 405 di ieri. Due i decessi che portano il totale delle vittime a 532 dall'inizio della pandemia. Aumentano di sei unità i ricoveri in area medica (291) mentre rimane stabile il dato delle terapie intensive (27). Gli isolati a domicilio sono 174 in più (9.672) con 9.990 casi attivi e 18.732 casi chiusi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 456.760 soggetti per un totale di 478.918 tamponi eseguiti. Nel totale sono compresi 60 tamponi processati con test antigenico rapido.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.722 e quelle negative 427.978. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 56, Catanzaro 58, Crotone 14, Vibo Valentia 7, Reggio Calabria 160.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.051 (66 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 16 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 all'Ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3.932 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.245 (4017 guariti, 228 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.859 (30 in reparto all'AO di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.794 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.361 (2.280 guariti, 81 deceduti); Crotone: Casi attivi 425 (22 in reparto; 403 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.055 (2.016 guariti, 39 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.095 (17 ricoverati, 1.078 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.377 (1.345 guariti, 32 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.467 (82 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 4 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.428 (8.276 guariti, 152 deceduti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 140. (ANSA).