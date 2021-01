Armi: carabinieri trovano pistola lanciarazzi e fucile

(ANSA) - SAN PROCOPIO, 15 GEN - Due armi, una pistola lanciarazzi calibro 22 con relativo munizionamento ed un fucile sovrapposto calibro 8, efficienti e pronte all'uso, sono state scoperte dai carabinieri nel corso di una serie di controlli a San Procopio. Le armi sono state trovate dai militari della Stazione e dello Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", nel corso di diverse perquisizioni effettuate in vari terreni e abitazioni del posto. La pistola ed il fucile saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate per la commissione di reati. (ANSA).