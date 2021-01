Treno investe pecore su binari, un'ora stop circolazione

(ANSA) - CROTONE, 14 GEN - Un treno regionale in transito lungo la linea jonica ha investito nei pressi di Crotone alcune pecore che si trovavano sui binari perché lasciate incustodite dal loro proprietario.

Alcuni animali sono rimasti uccisi. La circolazione ferroviaria, a causa dell'incidente, é rimasta bloccata per circa un'ora.

Il pastore proprietario delle pecore é stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia ferroviaria di Crotone con l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio, omessa custodia e mal governo di animali.

