Aggredisce la madre, arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 14 GEN - La Polizia di Stato ha arrestato a Reggio Calabria un uomo di 34 anni con l'accusa di tentato omicidio di danni della madre.

L'arresto é stato eseguito dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura che sono intervenuti a seguito della segnalazione di una violentissima aggressione in corso in località Pellaro. Teatro dell'aggressione un appartamento in costruzione dove il trentaquattrenne è stato immobilizzato mentre colpiva ripetutamente la madre con un asse di legno.

La donna é stata portata nel Grande ospedale metropolitano e ricoverata con prognosi riservata. L'aggressore è stato condotto in carcere. (ANSA).