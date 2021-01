Libri e dipinti donati a reparti dell'ospedale di Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 12 GEN - Libri e dipinti donati ai reparti di Oncologia e Psichiatria dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. E' l'iniziativa "Per un sorriso donato" realizzata, anche per quest'anno, dalla cooperativa sociale Teatro in Note di cui è direttrice artistica Vera Segreti con il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, guidata da Giovanni Arruzzolo.

"In una fredda giornata d'inverno che odora di neve - ha detto Segreti - l'entrata nei reparti supera la barriera di questi faticosi mesi per la chiusura Covid. Con il nuovo anno finalmente arriva un dono carico di speranza e di opportunità che solo la bellezza può restituire in termini di fiducia".

In particolare sono stati consegnati i libri per completare la biblioteca del reparto di Oncologia e il sanificatore per ambiente alla presenza del Direttore sanitario Franco Rose, del dottori Serafino Conforti e Angela Piattelli. Nel reparto di Psichiatria, alla presenza di Mafalda Falcone, responsabile dell'Unità operativa, della coordinatrice degli infermieri Francesca Sergi e del medico Gaetano Marchese, sono state consegnate 48 tele, ispirate alle opere dei più grandi artisti della pittura di tutti i tempi, che serviranno a completare il progetto "Le stanze dell'arte".

"Queste consegne - aggiunge Segreti - sono per noi emozionanti e poter dare un aiuto in un momento difficilissimo come questo è per noi davvero importante e gratificante.

Concedetemi un ringraziamento speciale al presidente del Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo e al consigliere regionale Pierluigi Caputo per aver sostenuto la nostra iniziativa". (ANSA).