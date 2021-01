Incendiata auto nel cosentino, ipotesi dolo

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 12 GEN - Un'automobile, una Audi 5, è stata distrutta nella serata di ieri da un incendio. La vettura era parcheggiata nel complesso nautico dei Laghi di Sibari. Sulle cause del rogo stanno indagano i carabinieri della tenenza di Cassano che non escludono alcuna pista, soprattutto quella dolosa, considerato che quando è divampato l'incendio stava piovendo.

L'auto, in uso a un imprenditore agricolo campano residente ai Laghi, era parcheggiata all'interno del condominio dove abita l'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto a spegnere le fiamme. (ANSA).