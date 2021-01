Covid:Calabria,calo nuovi casi (270) ma meno tamponi,5 morti

(ANSA) - CATANZARO, 11 GEN - Cala il numero dei novi positivi rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore (270, ieri erano 409), a fronte però di un minore numero di tamponi eseguiti(1.518).

Cinque i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 519. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 444.139 soggetti per un totale 464.378 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 27.204, quelle negative 416.935. I ricoveri in area medica sono aumentati di 17 unità (273) e c'è un ricoverato in meno mentre in terapia intensiva (24). I guariti sono 248 (17.046) con 9.629 casi attivi e 17.575 casi chiusi. Sono i dati comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I nuovi contagi sono così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 10, Crotone 46, Vibo Valentia 65, Reggio Calabria 142.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.820 (67 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 in reparto al presidio di Acri; 3 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3.718 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.086 (3.866 guariti, 220 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.905 (33 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 21 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1.839 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti); Crotone: Casi attivi 416 (20 in reparto; 396 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.991 (1.952 guariti, 39 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 1.064 (15 ricoverati, 1.049 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.272 (1.240 guariti, 32 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 2.331 (82 in reparto; 6 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.237 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.927 (7.780 guariti, 147 deceduti).

- Altra Regione o stato Estero: Casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 266 (266 guariti). Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 94. (ANSA).