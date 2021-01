Covid: in Calabria crescono positivi, ricoveri e casi attivi

(ANSA) - CATANZARO, 09 GEN - Numeri in crescita per i casi di Covid 19 ma anche per i ricoveri ed i casi attivi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore si registra una vittima con il totale che arriva a 509. Le nuove positività sono 423 (355 ieri), mentre i casi attivi salgono a 9.270 contro gli 8.960 di ieri. I ricoverati in area medica crescono di 12 a 262 e quelli in terapia intensiva di 1 a 22 ricoverati. In crescita anche gli isolati a domicilio (8.986, +297) ma anche i guariti cresciuti (+112 a 16.746). I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 77, Catanzaro 109, Crotone 48, Vibo Valentia 55, Reggio Calabria 134. Ad oggi sono stati sottoposti a test 439.871 soggetti per un totale di 459.663 tamponi eseguiti con 26.525 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.735 (63 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 al presidio di Acri; 3 all'ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 3639 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.980 (3.763 guariti, 217 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.860 (31 in reparto all' Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 al presidio di Lamezia Terme; 12 all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.806 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.029 (1.949 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 381 (20 in reparto; 361 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.974 (1.935 guariti, 39 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 983 (18 ricoverati, 965 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.215 (1183 guariti, 32 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.218 (82 in reparto; 6 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.122 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.791 (7.650 guariti, 141 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 187. (ANSA).