Covid: Calabria recupera posizioni, 8.280 vaccinati

(ANSA) - CATANZARO, 09 GEN - Sono 8.280 i soggetti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid in Calabria. Lo attesta il Report del Governo aggiornato alla notte scorsa.

La regione con il 32,3% delle vaccinazioni effettuate sulla disponibilità di dosi (25.630), guadagna qualche posizione nella graduatoria nazionale e si colloca al terz'ultimo posto superando la Lombardia (30,1%) e la provincia autonoma di Bolzano (30%).

In prevalenza i soggetti che hanno ricevuto il farmaco sono donne (4.192) mentre gli uomini sono 4.088. La fascia di età principale rimane quella tra i 50 e i 59 anni (2572), seguita dai 60/69enni con 1.943. In larga parte le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono operatori sanitari e socio sanitari (7.601) con 679 appartenenti al "personale non sanitario".

In Calabria, ci sono realtà, come il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria - dove sono già state inoculate 1.504 dosi di antidoto - che hanno completato la prima fase di vaccinazione. (ANSA).