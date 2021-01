Cna dona cesti solidali per indigenti a sindaco di Crotone

(ANSA) - CROTONE, 09 GEN - La Cna di Cosenza e Crotone hanno offerto al sindaco di Crotone Vincenzo Voce la disponibilità ad offrire dei cesti "solidali" con prodotti agricoli e alimentari da destinare a famiglie in difficoltà. L'offerta è avvenuta nel corso di un incontro tra lo stesso Voce e il presidente di Cna Cosenza Francesco Rosa e Marco Olivito della Cna di Cosenza e Domenico Ceraudo della Cna di Crotone.

Attraverso l'associazione "La Fontana", quindi, è scritto in una nota, la Cna provvederà a recapitarli nei prossimi giorni all'amministrazione comunale che li consegnerà, per la loro distribuzione, ad associazioni che si occupano dell'assistenza a famiglie con particolare disagio economico.

"La città di Crotone - è scritto nella nota della Cna - oltre a pagare le conseguenze e le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria, è stata colpita dall'alluvione dello scorso mese di novembre, che ha generato inevitabili conseguenze negative al tessuto economico della città e di alcune zone della provincia".

Voce ha colto l'occasione per ringraziare i rappresentanti della Cna per la sensibilità e il gesto generoso. (ANSA).