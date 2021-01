Vaccini: Asp Cosenza chiede aiuto all'Esercito per supporto

(ANSA) - COSENZA, 07 GEN - Una formale richiesta da parte dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza è stata rivolta alla Regione Calabria, per ottenere con urgenza un supporto "logistico-organizzativo-sanitario dell'ospedale da campo dell'Esercito Italiano, al fine di garantire la regolare e capillare somministrazione del vaccino anti Covid 19".

La richiesta - che, secondo quanto si è appreso, si riferisce alla fase per la vaccinazione della popolazione - si è resa necessaria considerato che l'Asp, nell'area urbana di Cosenza e Rende, "non dispone di uno stabilimento ospedaliero e che non è possibile garantire nella medesima sede, sia la somministrazione che lo stoccaggio temporaneo a 4° per un massimo di 5 giorni, come da linee guida, per il vaccino Pfizer-BioNtech". (ANSA).