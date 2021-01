Sant'Anna Hospital: dipendenti occupano sede Asp Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 07 GEN - Un gruppo dei circa 300 dipendenti del Sant'Anna Hospital e alcuni rappresentanti sindacali dell'Usb hanno occupato gli uffici della sede dell'Asp di Catanzaro per chiedere ai Commissari risposte immediate sul futuro della clinica, alla quale ancora non è stato rinnovato l'accreditamento. La clinica - specializzata in cardiochirurgia - a causa del forte indebitamento, rischia la chiusura ed i dipendenti il licenziamento.

Gli altri lavoratori stanno presidiando l'accesso esterno principale. "Ancora non abbiamo ricevuto nessuna risposta - hanno riferito i sindacalisti Usb - e siamo qui per rivendicare i diritti che spettano a tutti i lavoratori. Per risolvere il problema principale che il Sant'Anna ha con l'Asp". (ANSA).