Covid: nuovi positivi Calabria stabili, ma in calo i tamponi

(ANSA) - CATANZARO, 07 GEN - Sostanzialmente stabile, in Calabria, il numero dei nuovi positivi (361 contro 398) ma con un numero decisamente inferiore di soggetti sottoposti a test (1.747 contro i 2.924 del giorno precedente). Il tasso tamponi-positivi risale così al 20,66% dal 13,46 di ieri. In risalita le vittime che nelle ultime 24 ore sono state 6 contro la una di ieri, con il totale arrivato a 505, e i ricoverati, in area medica (239, +5), e in terapia intensiva (21, +1). In crescita anche gli isolati a domicilio che sono 8.534 (+107) ed i casi attivi (8.804 contro 8.691) ma anche i guariti, arrivati a 16.438 (+242). Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 434.578 soggetti per un totale di 454.151 tamponi eseguiti con 25.747 positivi.

Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.596 (64 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 7 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 8 al presidio di Acri; 3 all'ospedale da campo;7 in terapia intensiva, 3501 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.957 (3742 guariti, 215 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 1.711 (26 in reparto all'azienda ospedaliera di catanzaro; 3 al presidio di lamezia terme; 9 all'azienda ospedaliera universitaria mater domini; 7 in terapia intensiva; 1.666 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.969 (1.889 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 324 (24 in reparto; 300 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.962 (1.923 guariti, 39 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 919 (14 ricoverati, 905 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.181 (1.150 guariti, 31 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.161 (79 in reparto; 6 presidio opsedaliero di gioia tauro; 7 in terapia intensiva; 2.069 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.608 (7468 guariti, 140 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 179. (ANSA).