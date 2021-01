Covid: 177 positivi in Calabria, sette le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 05 GEN - Sono 177 (ieri 221) i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria a fronte di 1.7892 tamponi, con una percentuale tamponi-positivi del 12,33% in calo rispetto a ieri quando era del 14,22%. Sette le vittime con il totale che arriva a 498. I ricoverati in area medica che sono 242 e 19 in terapia intensiva. I guariti sono 15.992 mentre i casi attivi 8.498. Ad oggi sono stati sottoposti a test 429.907 soggetti per un totale di 449.285 tamponi eseguiti con 24.988 positivi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 14; Catanzaro 43; Crotone 2; Vibo Valentia 9; Reggio Calabria 109. Sono i dati sulla pandemia comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a Cosenza: casi attivi 3.550 (63 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 in terapia intensiva, 3.457 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.815 (3.602 guariti, 213 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.607 (26 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.566 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.944 (1.864 guariti, 80 deceduti).

Crotone: casi attivi 340 (22 in reparto; 318 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.914 (1.875 guariti, 39 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 823 (13 ricoverati, 810 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1154 (1124 guariti, 30 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2.023 (77 in reparto; 7 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.931 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.459 (7.323 guariti, 136 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 155 (155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 143. (ANSA).