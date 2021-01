Covid:positivi 4 bimbi e docente scuola infanzia in Calabria

(ANSA) - ISCA SULLO IONIO, 04 GEN - Ci sono altri quattro bambini, una docente e una collaboratrice della scuola dell'infanzia di Isca sullo Ionio, positivi al Covid-19. Il risultato è arrivato dopo la campagna di screening effettuata sabato scorso a seguito della positività di una maestra dello stesso istituto del comune ionico e di un bambino della sua classe. "Gli interessati e le loro famiglie - fa sapere l'amministrazione guidata da Vincenzo Mirarchi - sono stati già avvisati".

In questo momento si sta provvedendo a ricostruire la rete di contatti che le persone positive hanno avuto in questi giorni.

"Il momento - ha detto Mirarchi - è delicato. Chiediamo e confidiamo nella massima responsabilità da parte di tutti, osservando quelle che sono le restrizioni previste".

L'amministrazione, inoltre, ha previsto un prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, per ulteriori 14 giorni nel caso in cui organismi sovracomunali non dovessero decidere in tal senso. Al momento i positivi nel comune sono 7 in totale. (ANSA).