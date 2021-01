Covid: 221 nuovi positivi in Calabria, tre vittime

(ANSA) - CATANZARO, 04 GEN - Sono 221 i nuovi contagiati da Covid in Calabria a fronte di 1.447 soggetti testati che porta al 15,27% il rapporto tamponi-positivi. Tre le vittime che porta il totale a 491. In crescita di 6 unità i ricoverati in area medica (248), mentre è stabile il numero di quelli in terapia intensiva, 19. In calo (-100) gli isolati a domicilio che sono 8.296 ed in aumento (+312) i guariti, arrivati a 15.757. I casi attivi sono 8.563, contro gli 8.737. Ad oggi sono stati sottoposti a test 427556 soggetti per un totale di 446.732 tamponi eseguiti con 24.811 positivi. I casi di oggi sono suddivisi a Cosenza 11; Catanzaro 32; Crotone 22; Vibo Valentia 41; Reggio Calabria 115. Sono i dati giornalieri 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio della pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.691 (61 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 6 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio di Acri; 7 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 3.596 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.660 (3.451 guariti, 209 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.573 (29 in reparto all'AO di Catanzaro; 3 al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all'AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.529 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.935 (1.855 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 357 (22 in reparto; 335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.895 (1.858 guariti, 37 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 832 (12 ricoverati, 820 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1136 (1106 guariti, 30 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.955 (80 in reparto; 7 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.861 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.418 (7.283 guariti, 135 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 155 (155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 113. (ANSA).