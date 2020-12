COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 30 DIC - Quattro morti (la metà di ieri), ma schizzano i nuovi contagi in Calabria, passati da 163 a 449, con il totale che arriva a 23.518. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi attivi passano da 8.535 a 8.731 e quelli chiusi da 14.534 a 14.787. I guariti sono 14.319, con un aumento di 249 unità.

In Calabria sono stati sottoposti a test 419.041 soggetti per un totale di tamponi eseguiti di 437.520 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Su base territoriale, a Cosenza i casi attivi sono 4.315, mentre quelli chiusi sono 2.748 (2.547 guariti e 201 deceduti).

Il totale dei casi attivi a Catanzaro é di 1.453, mentre quelli chiusi sono 1.855 (1.775 guariti e 80 deceduti). A Crotone i casi attivi sono 377, mentre quelli chiusi sono 1.817 (1.781 guariti e 36 deceduti). Per quanto riguarda Vibo Valentia, i casi attivi sono 708 ed i casi chiusi 1.076 (1.048 guariti e 28 deceduti). A Reggio Calabria i casi attivi sono 1.723 e quelli chiusi 7.087 (6.964 guariti e 123 deceduti).

Infine, i casi attivi provenienti da altra regione o stato estero sono 155 (tutti in isolamento domiciliare), mentre quelli chiusi 204, tutti guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 55, Crotone 5, Vibo Valentia 171 e Reggio Calabria 127. Zero da altra Regione o stato Estero.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 168. (ANSA).