Armi:fucile e munizioni scoperti nella Locride

(ANSA) - CIMINÀ, 29 DIC - Un fucile calibro 12 nascosto all'interno di un tubo di plastica interrato tra la fitta vegetazione è stato trovato a Ciminà dai carabinieri del Gruppo Locri. La scoperta è stata fatta nell'ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti e armi clandestine.

L'arma,con matricoa abrasa, era nascosta in un terreno demaniale in località "Piano di Moleti" dove, all'interno del tubo di plastica, i militari della Stazione di Sant'Ilario dello Jonio e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno trovato anche 20 cartucce calibro 12 spezzate.

Il fucile e le cartucce sono stati sequestrati e saranno consegnati al Ris di Messina che dovrà verificare se l'arma sia stata già utilizzata per danneggiamenti o fatti di sangue.

Ulteriori rastrellamenti sono in corso nelle aree rurali dell'entroterra della Locride e in particolare le zone aspromontane dove si trovano casolari abbandonati, pozzi e anfratti naturali che potrebbero essere utilizzati come nascondigli per armi e droga. (ANSA).