Covid: Calabria, "zone rosse" Piscopio di Vibo e Fabrizia

(ANSA) - CATANZARO, 28 DIC - Il presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, ha emesso una nuova ordinanza per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"L'ordinanza, che é la numero 98 - é detto in un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta - prevede che sull'intero territorio del comune di Fabrizia (Vibo Valentia) e della frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, nei giorni compresi fra il 28 dicembre e il 6 gennaio 2021, si applicano le misure di 'zona rossa' di cui all'articolo 3 del Dpcm 3 dicembre 2020".

"Il dipartimento di prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia - spiega la nuova ordinanza - ha comunicato il 27 dicembre scorso che nel comune di Fabrizia e nella frazione Piscopio del comune di Vibo Valentia, si registrano focolai epidemici che destano particolare attenzione, tale da doversi ritenere utili provvedimenti restrittivi nei rispettivi territori". (ANSA).