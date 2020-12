In fiamme due automobili a Cassano, ipotesi dolo

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 26 DIC - Due automobili, parcheggiate l'una accanto all'altra, sono state distrutte ieri sera a Cassano allo Ionio da un incendio di cui non si esclude l'origine dolosa. Sull'episodio indagano i carabinieri della Tenenza di Cassano. Le due autovetture erano in uso ad un imprenditore commerciale ed erano parcheggiate all'interno di un'azienda agricola di Sibari. Sul posto, oltre ai carabinieri della tenenza di Cassano e agli agenti della polizia municipale, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una di Castrovillari e l'altra di Trebisacce, che hanno lavorato alcune ore per aver ragione delle fiamme. (ANSA).