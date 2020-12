COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 22 DIC - Saranno 119 i sanitari che, a Catanzaro e Cosenza, saranno vaccinati contro il Covid nel V-day del 27 dicembre, il giorno in cui, simbolicamente, partirà in contemporanea in tutta Europa la campagna vaccinale. Nel capoluogo i primi a sottoporsi al vaccino saranno 11 infermieri del Policlinico universitario Mater Domini e 28 dell'ospedale Pugliese. In questi giorni è in programma il corso per coloro che saranno chiamati a somministrare le dosi. A Cosenza, invece, saranno 80 tra medici ed infermieri dell'ospedale Annunziata e dell'Azienda sanitaria. Chi, invece, sembra che non sarà sottoposto alla prima vaccinazione che inizierà a gennaio, è la categoria degli odontoiatri. Tanto che Giuseppe Guarnieri, presidente della Frao, la Federazione Regionale Albi Odontoiatri, ha scritto al presidente ff della Regione Nino Spirlì chiedendo "l'inclusione della categoria dei dentisti libero professionisti e dei loro assistenti tra gli operatori sanitari e socio sanitari, destinatari del vaccino anti-coronavirus".

Al vaccino guarda tutto il mondo per frenare il virus che in Calabria, nelle ultime 24 ore, ha contagiato altre 232 persone (110 ieri). Tornano a salire i casi attivi che arrivano a 8471 contro gli 8.321 di ieri. Cinque le vittime con il totale dei decessi che arriva a 434. I ricoverati in area medica sono 292 (-8), in terapia intensiva 23 (+1) e gli isolati a domicilio 8.156 (+157). I guariti sono 12.588 (+77). Tra i nuovi positivi c'è anche il vescovo di Cassano allo Ionio, mons. Francesco Savino, e due suoi collaboratori. I tre, già in quarantena, l'hanno scoperto sottoponendosi al test rapido. Domani tutti e tre si sottoporranno al tampone molecolare.

L'avvio della vaccinazione, dunque, è ormai prossima ma gli esperti raccomandano comunque di attenersi alle regole base della lotto al Covid: mascherina e distanziamednto. E a questo riguardo, il questore di Cosenza Giovanna Petrocca, incontrando i giornalisti, ha fatto sapere che nei giorni in cui è prevista la "zona rossa", i controlli nel cosentino saranno serrati.

"Faccio appello alla cittadinanza - ha detto - affinché rispetti le regole, perché noi saremo rigidissimi considerato che si tratta della salute di tutti". (ANSA).