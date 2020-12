Covid: 119 sanitari vaccinati a Catanzaro e Cosenza il V-day

(ANSA) - CATANZARO, 22 DIC - Sono 119 i sanitari che saranno vaccinati tra Catanzaro e Cosenza nel V-day del 27 ottobre. A Catanzaro, i primi a sottoporsi al nuovo vaccino saranno 11 infermieri del Policlinico universitario Mater Domini e 28 dell'ospedale Pugliese. Il Policlinico è stato indicato come polo vaccinale. In questi giorni è in programma il corso per coloro che saranno chiamati a somministrare il vaccino.

A Cosenza, invece, saranno 80 le dosi che saranno inoculate a medici ed infermieri dell'ospedale Annunziata e dell'Azienda sanitaria con priorità per coloro che lavorano nei reparti Covid. (ANSA).