COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Sono 110 (ieri erano 224) i nuovi positivi in Calabria ma con un numero di soggetti testati inferiore rispetto al giorno precedente (1.352 contro 1.926). Le vittime sono 7 con il totale che si aggiorna a 429 decessi. E' tornato a crescere il numero dei ricoverati in area medica che oggi sono 200 (+13), mentre è stazionario a 22 quello nelle terapie intensive. Diminuiscono gli isolati a domicilio (7.999, -161) e aumentano i guariti, 12.511 (+251). Continua il calo dei casi attivi, passati dagli 8.468 di ieri agli 8.321 di oggi.

In Calabria, così come nel resto del Paese, sono anche stati avviate le procedure per la verifica di coloro rientrati nella Regione provenienti dall'Inghilterra dove è stata identificata una variante al Sars-CoV-2. Allo stato ci sono due persone di origine italiana, ma che vivono in Inghilterra, che hanno fatto rientro in un piccolo paese della provincia di Cosenza per le festività natalizie. Il loro arrivo è antecedente al blocco dei voli dal Regno Unito. Le due persone, al momento totalmente asintomatiche, si sono auto denunciate e nelle prossime ore verrà effettuato loro il tampone rinofaringeo per attestare o meno la presenza del coronavirus. Vista la loro provenienza sono anche state attivate tutte le procedure per accertare se, in caso di positività, sia anche presente la nuova versione del virus.

In tema di rientri, sabato scorso il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì, ha firmato un'ordinanza che in cui è "fortemente raccomandato" di sottoporsi al tampone rapido antigenico gratuito, nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre 2020, nei drive through o postazioni fisse appositamente predisposte in ciascun territorio provinciale. (ANSA).