Covid: 110 nuovi positivi in Calabria, 7 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 21 DIC - Sono 110 (ieri erano 224) i nuovi positivi in Calabria ma con un numero di soggetti testati inferiore rispetto al giorno precedente (1.352 contro 1.926). Le vittime sono 7 con il totale che si aggiorna a 429 decessi. E' tornato a crescere il numero dei ricoverati in area medica che oggi sono 200 (+13), mentre è stazionario a 22 quello nelle terapie intensive. Diminuiscono gli isolati a domicilio (7.999, -161) e aumentano i guariti, 12.511 (+251). Continua il calo dei casi attivi, passati dagli 8.468 di ieri agli 8.321 di oggi. Ad oggi sono stati sottoposti a test 400.730 soggetti per un totale di 415.795 tamponi eseguiti con 21.261 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.509 (64 in reparto AO Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 13 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio ospedalieri di Acri ; 7 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4338 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2223 (2035 guariti, 188 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1274 (16 in reparto AO Catanzaro ; 19 al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 9 in reparto all'AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1710 (1631 guariti, 79 deceduti). Crotone: casi attivi 518 (37 in reparto; 481 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1609 (1577 guariti, 32 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 224 (12 ricoverati, 212 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1013 (987 guariti, 26 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1705 (95 in reparto; 13 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 1588 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6181 (6077 guariti, 104 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 19, Catanzaro 6, Crotone 14, Vibo Valentia 16, Reggio Calabria 55.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.009. (ANSA).