Droga: in auto con oltre 20 grammi di cocaina,arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 19 DIC - Viaggiava in auto con oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino e circa 450 euro in banconote di piccolo taglio. Un quarantenne T.G. è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro, con l'ausilio del Nucleo cinofili di Vibo Valentia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di una servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nel suo hinterland, hanno fermato l'auto con condotta dall'uomo per un controllo trovandolo in possesso della sostanza stupefacente. Allargata la perquisizione anche alla abitazione del quarantenne sono stati trovati 568 grammi di "marijuana".

Tutto il materiale è stato sequestrato. (ANSA).