COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 18 DIC - Inizieranno nelle prime settimane di gennaio le vaccinazioni per il Covid in Calabria.

Ad assicurarlo il presidente ff della Regione Nino Spirlì.

"Siamo pronti esattamente come le altre Regioni" ha assicurato, ribadendo che è stata già data "la disponibilità per i punti di stoccaggio e di distribuzione". Quindi, il suo ragionamento, "laddove a livello centrale fossero pronti, e speriamo che lo siamo, lo siamo anche noi, come sempre". "Abbiamo segnalato come Regione Calabria per la prima fascia di vaccinazioni - ha poi spiegato Spirlì - circa 58/60 mila persone tra medici, infermieri e addetti al settore sanitario ma anche persone ricoverate e addetti in servizio nelle Rsa. La distribuzione dei vaccini avverrà per il 90% dei numeri che la Regione ha segnalato al Ministero e al commissario Arcuri".

Il presidente della Regione ha anche affermato di ritenere "veramente folle è il continuo ondivagare del Governo che non sa che pesci prendere ormai da mesi" in merito ai provvedimenti da adottare nel periodo natalizio per i contrasto della diffusione del Covid.

Virus che continua a circolare. Nelle ultime 24 ore, in Calabria i positivi sono passati dai 160 di ieri ai 229 di oggi con un numero di soggetti testati in lieve aumento (2.741 contro 2.424). Sei le vittime con il totale che arriva a 414. E' ripresa intanto la flessione dei casi attivi, che sono 8.503 (-449), e prosegue il calo dei ricoverati in area medica (294, -2) e degli isolati a domicilio (8.188, - 447), mentre sono stabili a 21 le terapie intensive. In forte crescita i guariti (+672 a 11.803). (ANSA).