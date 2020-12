Covid: chiusa chirurgia d'urgenza a Reggio Calabria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 DIC - A causa di alcuni casi di positività al Covid, è stato chiuso il reparto di Chirurgia d'accettazione e d'urgenza degli ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Lo ha deciso la Direzione generale del Grande ospedale metropolitano che ha disposto, inoltre, la sanificazione dell'Unità e l'esecuzione dei tamponi per tutti gli operatori ed i pazienti.

Il provvedimento, assunto in via preventiva, impone l'impossibilità di effettuare altri ricoveri nel reparto fermo restando il trattamento degli attuali degenti. (ANSA).