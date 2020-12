Aeroporti: voli Wizzair Lamezia-Milano Malpensa

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 18 DIC - La compagnia bulgara Wizzair torna a volare su Lamezia Terme. "L'Airbus 321 della Compagnia più green d'Europa - è scritto in una nota della Sacal, la società di gestione dello scalo lametino - è atterrato ieri alle 16:10 con 128 passeggeri a bordo proveniente da Milano Malpensa.

Il volo inaugurale, della low cost in più rapida crescita in Europa, è stato accolto dalla tradizionale cerimonia di benvenuto del water cannon, grazie all'apporto dei mezzi del locale distaccamento dei Vigili del fuoco".

"Wizzair - conclude la nota - opererà voli giornalieri da Lamezia per Milano Malpensa a tariffe competitive e acquistabili sul sito web della Compagnia". (ANSA).