COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 16 DIC - Crescono leggermente i nuovi positivi in Calabria, passati dai 175 di ieri ai 194 di oggi - a fronte di un numero costante di soggetti testati, 2.158 nelle ultime 24 ore - ma continua la flessione dei casi attivi, scesi a 8.882 (-240). Le vittime sono 4 con il totale che arriva a 403. In calo anche i ricoveri in area medica (318, -17) e in isolamento domiciliare (8.542, -224) mentre c'è un ricoverato in più in terapia intensiva con il totale che arriva a 22. I guariti sono 11.046 (+430). Ad oggi, da inizio pandemia sono stati sottoposti a test 390.145 soggetti per un totale di 404.395 tamponi con 20.331 positivi.

Intanto riapre da domani la chiesa di San Domenico a Lamezia Terme. E' giunto, infatti, l'esito negativo del tampone a cui si era volontariamente sottoposto il parroco. Da qui la decisione di riprendere regolarmente le celebrazioni all'interno della chiesa, dopo la sanificazione dei locali. Il parroco, nei giorni scorsi, dopo che un sacerdote era risultato positivo al tampone si era messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone il cui esito gli è stato comunicato in queste ore dall'Asp. Chiude invece, ma solo domani per la sanificazione dei locali, la chiesa di di San Nicola, nella contrada di Fabrizio Grande, area urbana di Corigliano. Il parroco, infatti, è risultato positivo al Covid 19presentando lievi sintomi ed è già già in isolamento domiciliare. Tutte le persone che sono state in contatto con lui negli ultimi giorni sono già stata avvisate. Le celebrazioni nella chiesa riprenderanno domenica 20 dicembre. (ANSA).