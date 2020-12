Droga: trovato con 180 grammi di marijuana, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 DIC - E' stato trovato in possesso, durante un controllo, di 180 grammi di marijuana e 1.880 euro in contanti. Un uomo di 37 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato fermato dai finanzieri nell'ambito dell'attività di vigilanza delle aree e degli snodi stradali, ferroviari e marittimi nonché delle aree urbane e periferiche a maggiore densità criminale. Proprio lungo le vie cittadine di Reggio, il trentasettenne è stato sottoposto a perquisizione dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego e trovato con la droga e i contanti, ritenuti verosimilmente provento dell'attività di spaccio. In corso indagini per risalire alla rete di fornitori e clienti del pusher. (ANSA).