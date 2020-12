COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 DIC - Resta sostanzialmente stabile l'incremento giornaliero di positivi in Calabria. Oggi ne sono stati individuati 175 (ieri erano 166), a fronte di 2.211 soggetti testati contro i 1.435 di ieri. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 3 con il totale che arriva a 399. Continua il calo dei ricoverati in area medica (-11 a 335) e gli isolati a domicilio (-189 a 8.766). Stabili a 21 i ricoverati in terapia intensiva. Crescono ancora i guariti che ad oggi sono 10.616 (+372) e calano i casi attivi, oggi 9.122 (-200).

In attesa di sapere se nei prossimi giorni scatteranno ulteriori restrizioni nei fine settimana, a Reggio Calabria saranno effettuate specifiche attività di controllo e monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, nei principali snodi ferroviari e autostradali di Reggio Calabria e agli imbarchi per la Sicilia. E' quanto è stato deciso nel corso di una Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal prefetto Massimo Mariani, per un esame di alcune problematiche riguardo all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

E' stata anche disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio al fine di evitare assembramenti, anche con particolare riferimento all'esterno delle attività commerciali, davanti alle quali saranno svolti controlli mirati per verificare il rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Intanto Coldiretti Calabria e gli agricoltori di Campagna Amica hanno reso noto che "per contrastare le nuove povertà e il disagio sociale, frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometro zero vengono distribuiti in questi giorni ai più bisognosi nell'ambito dell'iniziativa la 'spesa sospesa' che è in atto nei mercati di Campagna Amica di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria. "Questo impegno di condivisione e solidarietà - afferma Francesco Cosentini direttore Coldiretti Calabria - continua con la consegna, in occasione del Natale, a diverse famiglie e indigenti di pacchi regalo". (ANSA).