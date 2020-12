Qualità vita: Crotone fanalino coda classifica Sole 24 Ore

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Spetta alla provincia di Crotone, quest'anno, la posizione di fanalino di coda della 31/ma indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia.

La città pitagorica, sempre più avvolta da una crisi economica e non solo dalla quale non si intravvede via d'uscita, perde una posizione rispetto al risultato del 2019 e sprofonda al 107/mo posto, l'ultimo della classifica sul benessere nei territori, pubblicata oggi dal quotidiano economico, che tra i parametri utilizzati prende in esame anche il differente impatto della pandemia da coronavirus sulle varie aree del Paese. Non va meglio per le altre province calabresi: Vibo Valentia che era 103/ma nel 2019 lascia un'ulteriore posizione e scivola al 104/mo posto. Catanzaro perde ben 17 posizioni rispetto allo scorso anno e precipita al 102/mo posto. Perdita più contenuta per Reggio (-4 posizioni) che si ferma al 95/mo posto mentre Cosenza, prima tra le province calabresi, guadagna dieci posizioni rispetto al risultato dello scorso anno e si posiziona al 95/mo. (ANSA).