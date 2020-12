Natale: a Miglierina albero comunale realizzato dai bambini

(ANSA) - MIGLIERINA, 14 DIC - I bambini di Miglierina hanno realizzato gli addobbi dell'albero di Natale del Comune.

L'albero, sul quale ci sono tante decorazioni quanti sono i bambini residenti in paese, è stato collocato al centro della piazza principale.

Sono stati proprio i più piccoli a decorarlo con le palline, che hanno realizzato nelle scorse settimane e che contengono messaggi le cui frasi saranno raccolte in un libro pubblicato a breve.

L'idea è stata dell'amministrazione comunale. "L'albero - hanno spiegato - rappresenta non solo il Natale ma la speranza che è viva e i cuori dei nostri piccoli". (ANSA).