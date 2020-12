ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in calo nuovi contagi Calabria (+166)

(ANSA) - CATANZARO, 14 DIC - Torna a scendere il numero dei nuovi contagiati riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria (166, 62 meno di ieri), ma diminuiscono anche i tamponi nel giorno in cui il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato l'ordinanza che recepisce quella del ministro della Salute Roberto Speranza, dell'11 dicembre scorso con cui è stata modificata la classificazione della regione passata da zona arancione a zona gialla.

Dal Dipartimento Salute della Cittadella si apprende il dimezzamento del numero delle vittime: 4 nelle ultime 24 ore, a fronte delle otto di ieri. In tutto i decessi registrati in totale dall'inizio della pandemia sono 396. Aumentano di sette unità i ricoveri nei reparti (346), mentre diminuiscono le terapie intensive (21). Ci sono anche più guariti 222 per un totale di 10.244.

Spetta alla provincia di Reggio il primato giornaliero dei positivi (91); segue Cosenza con 26 e Catanzaro con 17. Appena dopo si posizionano Vibo con 15 e Crotone (11).

Da domani a Drapia, comune del Vibonese, a seguito dell'aumento dei casi di positività al Covid-19, l'amministrazione comunale ha predisposto, grazie all'ausilio della Croce Rossa Italiana e di concerto con l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, l'effettuazione di uno screening di massa con tamponi rapidi per tutti i cittadini che hanno avuto contatti con soggetti a rischio positivi nelle due frazioni cittadine di Caria e Brattirò.

A Crotone e in altri centri della regione, invece, gli studenti che frequentano le scuole elementari, fino alla prima medi, potranno tornare in aula dopo che il Tar della Calabria ha accolto i ricorsi presentati da gruppi di genitori che si erano opposti alle ordinanze sindacali di sospensione delle lezioni. (ANSA).