Covid: stabili nuovi contagi in Calabria +228, 8 le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 13 DIC - Restano stabili i nuovi contagi in Calabria con un +228 contro i 235 di ieri con un numero di soggetti testati leggermente inferiore. Le vittime sono 8 con il totale che arriva a 392. Prosegue il calo dei ricoveri in area medica dove si trovano 339 persone (-13), mentre sale di uno quello dei ricoveri in terapia intensiva, oggi 23. Tornano a salire, leggermente, gli isolati a domicilio che sono 9.020 (+45) e i casi attivi, ad oggi 9.382 (ieri 9.349), ma sempre inferiori ai guariti, 10.022 (+187). Ad oggi, sono stati sottoposti a test 384.341 soggetti per un totale di 397.949 tamponi eseguiti e 19.796 positivi. Sono i dati sulla pandemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.718 (88 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 4.578 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.652 (1.485 guariti, 167 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.386 (1.386 (25 in reparto all' Azienda ospedaliera di Catanzaro; 15 in reparto al Presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 11 all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.357 (1.277 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 825 (36 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.145 (1.122 guariti, 23 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 279 (12 ricoverati, 267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 840 (815 guariti, 25 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.974 (98 in reparto; 12 Presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.854 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.216 (5.119 guariti, 97 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 112, Catanzaro 7, Crotone 15, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 75.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 749. (ANSA).