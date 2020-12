Covid: in Calabria 235 nuovi positivi e 5 vittime

(ANSA) - CATANZARO, 12 DIC - Crescono leggermente i nuovi positivi in Calabria (235 contro i 158 di ieri) a fronte di un numero sostanzialmente uguale di soggetti testati e si registrano altre 5 vittime con il totale dei decessi che arriva a 384. Ancora in calo i ricoveri in area medica (352, -13) mentre c'è un nuovo ricovero in terapia intensiva con il totale a 22. In calo anche gli isolati a domicilio (8.975, -55). I guariti sono 9.835 (+297) che superano i nuovi positivi che sono 9.349 ancora in calo (ieri erano 9.416). Ad oggi sono stati sottoposti a test 382.280 soggetti per un totale di 395.770 tamponi fatti con 19.568 positivi. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.649 (92 in reparto AO Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano e 21 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'ospedale da campo 12 in terapia intensiva, 4.502 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1609 (1447 guariti, 162 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.381 (25 in reparto all'AO di Catanzaro; 14 in reparto al P.O di Lamezia Terme; 12 in reparto all'AOU Mater Domini; 2 in terapia intensiva; 1328 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1355 (1275 guariti, 80 deceduti). Crotone: casi attivi 826 (37 in reparto; 789 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.129 (1.107 guariti, 22 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 385 (15 ricoverati, 370 in isolamento domiciliare); casi chiusi 715 (691 guariti, 24 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.908 (100 in reparto; 14 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.786 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.207 (5.111 guariti, 96 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 78, Catanzaro 31, Crotone 39, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 83.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 50. (ANSA).