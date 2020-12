Covid: Calabria da domenica "zona gialla"

(ANSA) - CATANZARO, 11 DIC - La Calabria da domenica 13 dicembre diventerà "zona gialla" per quanto riguarda l'incidenza del Covid 19. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà, sulla base dei dati della Cabina di regia riunitasi oggi, una nuova ordinanza con cui si dispone la nuova classificazione per la Calabria, che attualmente é "zona arancione". Analogo provvedimento sarà adottato per Basilicata, Lombardia e Piemonte. (ANSA).