Artigiano in Fiera, panettone protagonista, anche salato

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Il meglio dei panettoni artigianali italiani da nord a sud. Il dolce più amato delle feste natalizie è protagonista su Artigiano in Fiera Live, la piattaforma online dedicata al mondo dell'artigianato dove è possibile fare un vero e proprio viaggio gastronomico virtuale tra le pasticcerie italiane.

Come quella di Italo Vezzoli: il suo panettone viene prodotto con solo lievito madre naturale, che ha una storia lunga quanto la sua famiglia. Fu nonno Guido nel 1920 il primo ad usarlo, oggi dopo ben tre generazioni è ancora la base del loro panettone unico. Il forno di Grassi è a Lodi e i loro panettoni artigianali sono lavorati interamente a mano con ingredienti naturali e senza conservanti. Tante le farciture originali e non scontate, tra cui il Panettone all'Albicocca. É farcito con crema al Bergamotto di Reggio Calabria, il Panettone artigianale della Cascina 1899. Siamo in Calabria dove la lavorazione avviene solo con ingredienti selezionati e preparato solo ed esclusivamente con materie prime scelte, tra cui puro cioccolato e deliziosi canditi.

L'Onorato Pollo si trova invece in Piemonte, è una piccola realtà artigiana che mantiene i sapori della pasticceria tradizionale piemontese. Il Panettone allo Zabaione non contiene né uvetta né canditi, ma è arricchito di zabaione amalgamato nell'ultimo impasto prima della lievitazione. In Friuli opera la pasticceria Dolcevita che propone panettoni salati e una divertente varietà di prodotti dolci, tra i quali uno molto curioso farcito con caramello, arachidi friulane, gocce di caramello e cioccolato bianco caramellato, Pan Gigio.

Non solo dolci, un'altra chicca della pasticceria Dolcevita è il Panettone salato: speck, cipolla rossa e formaggio. Da Minori, nel cuore della Costiera Amalfitana invece arrivano i prodotti del maestro Salvatore De Riso, pasticcere pluripremiato. Il suo Panettone Milanese è farcito con bucce di arancia candita, uvetta sultanina australiana e cedro diamante.

(ANSA).