Covid: al via attività reparto Crotone gestito da Emergency

(ANSA) - CROTONE, 07 DIC - Sono sette i pazienti ricoverati nella terapia subint ensiva Covid-19 dell'Ospedale di Crotone, dove i medici e gli infermieri di Emergency hanno iniziato a lavorare nel fine settimana. I malati sono ricoverati nel cosiddetto reparto Covid 2, che ha 23 posti letto e altri 8 in una struttura tendata esterna messa a disposizione dall'Esercito e dalla Protezione civile che, al momento, non è ancora operativa e sarà utilizzata solo in caso di estrema necessità.

"Con l'ingresso del nostro personale- ha detto la presidente Rossella Miccio - Emergency ha iniziato a lavorare con lo stesso spirito di scambio e cooperazione che da anni ci porta a collaborare con la sanità pubblica in 8 regioni con i nostri ambulatori fissi e mobili. Rimarremo in Calabria fino a quando ci sarà bisogno di noi e siamo pronti a dare supporto ulteriore qualora le autorità locali lo ritenessero necessario". Il reparto Covid 2 è gestito da Emergency in collaborazione con il responsabile medico della risposta Covid dell'ospedale. Al momento Emergency è presente con 7 medici, 5 infermieri e 3 addetti alla logistica. Altri suoi medici e infermieri lavoreranno sul territorio.

"L'avvio delle attività di Emergency - ha sostenuto Francesco Masciari, direttore dell'Asp - è motivo di profonda soddisfazione. L'implementazione di un modello di proficua integrazione tra il nostro personale e quello di Emergency consentirà il potenziamento dell'offerta di salute a vantaggio dei cittadini. Un caloroso ringraziamento va, pertanto, a tutti i nostri operatori sanitari e allo staff di Emergency per aver reso possibile, nei fatti, la realizzazione di questa innovativa progettualità". (ANSA).