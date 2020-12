Covid: 5 ricoverati in ospedale Esercito a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 07 DIC - Nell'ospedale militare militare di Vaglio Lise, gestito dall'Esercito italiano e collegato con l'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, al momento ci sono cinque pazienti ricoverati, che arrivano dal Pronto soccorso ma anche dai reparti di cura dell'Annunziata. Nella struttura, si trovano ricoverati 4 uomini e una donna. "Li seguiamo con attenzione e ne attendiamo altri nelle prossime ore" ha spiegato il colonnello medico Michele Tirico, anestesista e direttore dell'ospedale campale.

I pazienti hanno modo di comunicare con i loro familiari all'esterno attraverso i propri dispositivi telefonici e possono ricevere generi di prima necessità - come il cambio della biancheria intima - ma per la sicurezza di tutti, nessuno può entrare nelle tende al di fuori del personale medico e infermieristico. Intanto, prosegue incessantemente anche l'attività del laboratorio che si occupa di processare i tamponi. Il colonnello Tirico ha sottolineato che "la situazione del lavoro sui tamponi è sempre molto attiva, raccogliamo i tamponi dell'Asp di Cosenza e ne facciamo fino a 160 al giorno e l'attività è incessante anche di sabato e domenica. L'ospedale dunque, è a pieno regime". All'interno dell'ospedale campale non si effettuano tamponi, ma vengono processati quelli che l'Azienda provinciale sanitaria consegna quotidianamente al personale militare. (ANSA).