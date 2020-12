Covid:Calabria; aumentano contagiati (340) ma meno morti

(ANSA) - CATANZARO, 06 DIC - Aumentano in Calabria i nuovi contagiati da coronavirus, passati dai 306 di ieri ai 340 di oggi, ma diminuiscono i morti (da dieci a quattro), mentre restano sostanzialmente invariati i casi attivi (oggi sono stati 10.661, mentre ieri erano stati uno in più).

Ad oggi sono stati sottoposti a test 370.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 381.305. Le persone risultate positive al Coronavirus sono complessivamente, dall'inizio della pandemia, 18.537, mentre quelle negative 351.522.

I ricoverati in terapia intensiva sono 35, con un aumento di tre rispetto a ieri.

Secondo i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti. Cosenza: casi attivi 4.807, casi chiusi 1.115 .

Catanzaro: casi attivi 1.557, casi chiusi 1.050. Crotone: casi attivi 931, casi chiusi 890 . Vibo Valentia: casi attivi 442, casi chiusi 582. Reggio Calabria: casi attivi 2.724, casi chiusi 4.035 . Altra Regione o stato Estero: casi attivi 200, casi chiusi 204.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 131, Catanzaro 27, Crotone 85, Vibo Valentia 44, Reggio Calabria 53, altra Regione o stato estero 0.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 139. (ANSA).