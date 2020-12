Covid: azzerata attesa processo tamponi in Asp Cosenza

(ANSA) - CATANZARO, 04 DIC - Al momento l'Asp di Cosenza non ha tamponi in attesa di essere processati. Con la recente apertura del laboratorio di Rossano e il supporto dell'ospedale campale dell'Esercito Italiano che comprende anche la strumentazione per processare i tamponi, non si registra più alcun ritardo nell'elaborazione dei risultati e dei referti. Dei tamponi eseguiti nel territorio provinciale, ogni giorno, circa 160 vengono processati dall'Esercito, 250 dall'Azienda ospedaliera, 250 nel laboratorio di Rossano e 100 dall'Università Magna Graecia di Catanzaro che, nel fine settimana, ne processa circa 300. Dunque, "grazie a questa rete lo stallo nei frigoriferi equivale a zero" spiega il dott. Sisto Milito, componente della task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. "Per migliorare il sistema - ha aggiunto - abbiamo deciso di centralizzare tutti tamponi provenienti dal territorio jonico sul laboratorio di Rossano e tutto il resto viene centralizzato, per permettere un preciso tracciamento dei tamponi, sulla sede di Aprigliano, sede del laboratorio di biotecnologie". (ANSA).