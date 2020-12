COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 03 DIC - Continua l'altalena dei dati dei nuovi positivi in Calabria. Oggi sono 280, 50 più di ieri e continua la triste conta delle vittime, oggi 12 per un totale di 322. Calano, però, i casi attivi (-299 a 10.591) ed aumentano i guariti, passati a 6.629 (+567). In diminuzione anche i ricoverati in area medica (399, -12), in terapia intensiva (32, -4) e gli isolati a domicilio (10-160, -283).

Intanto, una "scarsa partecipazione" alla campagna di screening destinata alla comunità del porto di Gioia Tauro, è stata segnalata dall'autorità portuale. "Si riteneva - è scritto in una nota - che la tutela della propria salute fosse una necessità avvertita in modo impellente e consapevole dai lavoratori portuali e da alcune organizzazioni sindacali. Ed invece, al momento, non pare essere così. Ne è la prova la scarsa partecipazione dei dipendenti dei due terminalisti (Med Center Terminal Container ed Automar Gioia Tauro) e delle altre aziende operanti all'interno dello scalo". La campagna è stata avviata lo scorso 30 novembre ed andrà avanti fino al 10 dicembre ma, "ad oggi, non registra una concreta risposta" avendo aderito, sino ad ora, sono circa 300 dipendenti di Med Center Terminal Container.

Analoga campagna sta per essere attivata, a livello nazionale, da Poste Italiane. In Calabria l'iniziativa, che partirà il 14 dicembre, coinvolgerà 4.500 dipendenti. (ANSA).