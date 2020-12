Covid: rallenta diffusione in Calabria, +230. Nove vittime

(ANSA) - CATANZARO, 02 DIC - Rallenta la diffusione del virus in Calabria. I nuovi positivi sono 230, in calo di 88 rispetto a ieri ma si registrano nove vittime che portano il totale a 310.

Aumentano i guariti, arrivati a quota 6.062 (+300) e diminuiscono i ricoveri in area medica dove si trovano 411 persone (-6). In terapia intensiva ci sono ancora 36 ricoverati (-4) mentre gli isolati a domicilio sono 10.433 (-79). I casi attivi sono 10.890 (-79) mentre quelli da inizio pandemia sono 17.262 a fronte di 359.679 soggetti sottoposti a teste per un totale di tamponi eseguiti di 369.710. Sono i dati del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.393 (105 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 4.242 in isolamento domiciliare, 1 ospedale da campo); casi chiusi 1007 (876 guariti, 131 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.594 (67 in reparto; 10 in terapia intensiva; 1.499 in isolamento domiciliare); casi chiusi 891 (823 guariti, 68 deceduti). Crotone: casi attivi 930 (36 in reparto; 894 in isolamento domiciliare); casi chiusi 660 (646 guariti, 14 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 534 (20 ricoverati, 514 in isolamento domiciliare); casi chiusi 424 (404 guariti, 20 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3.238 (115 in reparto; 19 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.094 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.186 (3.109 guariti, 77 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 80, Catanzaro 35, Crotone 33, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 67.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 249. (ANSA).