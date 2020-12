Scuola:Libriamoci 2020, entusiasmo a Sersale e Taverna

(ANSA) - SERSALE, DEC 1 - Hanno aderito con entusiasmo alla settima edizione di "Libriamoci" - le giornate di lettura organizzate nelle scuole di tutta Italia - gli alunni dell'Istituto di Istruzione superiore di Sersale diretto dalla Cristina Lupia, dando vita così ad un circuito online di incontri virtuali e letture ad alta voce che ha coinvolto anche gli studenti dell'Istituto alberghiero di Taverna, del Liceo scientifico e dell'Istituto agrario di Sersale.

Coordinati dalle docenti Rossella Guzzetti, Vincenzina Falbo, Rossella Guarnieri, Silvana Sanzo, Chiara Fera, Maria Rosa Vitaliano e Fabio Scerbo, i ragazzi hanno partecipato in modalità telematica alla campagna nazionale di lettura promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dal Ministero dell'Istruzione. "Una distanza puramente fisica, a seguito delle disposizioni legate all'emergenza pandemica - è detto in una nota - che non ha attenuato l'entusiasmo di giovani appassionati alla lettura ma, al contrario, li ha stimolati a pensare positivamente anche in questo frangente difficile. 'Contagiati dalle storie': è stato questo il tema attorno al quale si è articolato il dibattito letterario in cui ogni ragazza e ragazzo, esprimendo originali osservazioni personali nate dalla lettura di un libro che ha segnato la propria vita, ha incoraggiato i compagni a lasciarsi 'contagiare' da quelle narrazioni". Molteplici, sempre secondo i docenti animatori dell'iniziativa, sono state le tematiche scelte dagli alunni: dall'avventura alla psicologia, dall'attualità alla filosofia, dall'epica classica ai grandi eventi della storia. (ANSA).