Legambiente, rimosse 70 tonnellate pneumatici fuori uso

(ANSA) - CATANZARO, 30 NOV - In occasione di Puliamo il Mondo, in Calabria sono stati raccolte circa 70 tonnellate di pneumatici fuori uso, e cioè diecimila gomme giunte a fine vita, in 26 Comuni dai volontari di Legambiente in collaborazione con le Amministrazioni locali; I pneumatici, riciclabili al 100%, sono stati ritirati e avviati al corretto recupero dal Consorzio EcoTyre.

"L'abbandono di pneumatici fuori uso - afferma Legambiente in una nota - rappresenta una questione annosa e di complessa risoluzione, sia in termini economici che operativi e logistici.

I pneumatici fuori uso raccolti, senza alcun costo per le Amministrazioni comunali, sono stati caricati sui mezzi di EcoTyre per essere condotti all'impianto di trattamento e avviati al corretto recupero. Inoltre rappresentano una vera e propria risorsa perché possono essere recuperati al 100%: grazie al progetto di EcoTyre "Da Gomma a Gomma" è ora possibile riutilizzare il granulo da PFU per la produzione di nuovi pneumatici e altri materiali in gomma". (ANSA).